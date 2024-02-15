Tuğba Ekinci "+18 aşırı farkındalık içerir" diyerek paylaştı! 'Kondom' sorusu

Sosyal medya paylaşımları, yorumları ve pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci yine gündem oldu. Müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren Ekinci 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en şanslı yerlerin eczaneler olduğunu iddia etti.

Bir video çekerek "+18 aşırı farkındalık içerir" notuyla paylaşan şarkıcı girdiği eczaneye kondom sorusu sorarak şoke etti.

Tuğba Ekinci videosunda "Bugünün en kârlı insanları eczane sahipleri, eczanede bugün en çok ne satılabilir Sevgililer Günü'nde? Bence kondom... Bugün kaç tane sattınız kondom?" sorusunu sorduğu anları paylaştı.

Eczanede bulunan kişi ise şarkıcının bu sorusuna "20" yanıtını verdi.





