Yurt dışında müstehcen anlarla biliniyor... Saba Tümer Aşk Adası ile dönüyor

İngiltere'nin müstehcen anlarıyla meşhur programı Aşk Adası sık sık gündeme geliyor. Türk oyuncu Ekin Su'nun da katılarak bir sezonda şampiyon olduğu Love Island'da sık sık erotik anlar da yaşanıyor. Aşk Adası adıyla Türkiye'de de yeni bir program başlıyor.

Uzun yıllardır ekrandan uzak olan Saba Tümer ekranlara Aşk Adası ile dönüyor. Tümer, yakın zamanda yayınlanacak olan "Aşk Adası" programının sunuculuğunu üstlenecek.

Gain'de yayınlacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.

Aşk Adası fragmanını görenler "Survivor ve kısmetse olur karışımı bir yarışma olmuş", "Vay bakalım ne zaman yasaklanacak", "Saba'yı görünce heyecanlandım", "Too Hot to Handle çakması" yorumları yapıldı.







