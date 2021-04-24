Tuğba Ekinci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neden kutlamadığını açıkladı

Son dönemde girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'den dikkat çeken '23 Nisan' açıklaması.

SORULARA CEVAP VERDİ

Sosyal medya üzerinden soru cevap yapan Tuğba Ekinci, bir takipçisinin'23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri çekti.

"GENÇLERİN HALİ HARAP"

Ekinci, 'Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!' şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Ekinci'nin çoğu takipçisi bu yoruma 'Gençlerin hali neden harap acaba' şeklinde cevap verdi.



