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Tuğba Ekinci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neden kutlamadığını açıkladı

24.04.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'O Şimdi Asker' ve 'Kondom' adlı şarkılarıyla adını duyurarak müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekinci, '23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna sosyal medya üzerinden bir cevapla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Tuğba Ekinci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı neden kutlamadığını açıkladı

Son dönemde girdiği polemiklerle sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'den dikkat çeken '23 Nisan' açıklaması.

SORULARA CEVAP VERDİ

Sosyal medya üzerinden soru cevap yapan Tuğba Ekinci, bir takipçisinin'23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri çekti.

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"GENÇLERİN HALİ HARAP"

Ekinci, 'Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!' şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Ekinci'nin çoğu takipçisi bu yoruma 'Gençlerin hali neden harap acaba' şeklinde cevap verdi.


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Tuğba Ekinci Instagram
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