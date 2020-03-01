Tuğba Ekinci ağzını bozdu! 'Askerlikten kaçan pislikler...'

Zaman zaman yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, İdlib'deki hain saldırının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ekinci askere gitmeyenler için söylediği sözlerle gündem oldu. Ağzını bozan Ekinci açıklamasında "Adamlığınızdan utanın askerlikten kaçan gitmemiş, eli silah tutmamış hala bu vatanın erkeği zanneden i... kılıklı erkek müsvetteleri, pislikler, kadın adamlar sizi bu ülkenin suyunu ekmeğini yemeyeceksiniz ben buna izin vermeyeceğim görüşüceğiz" dedi.

Yaptığı bu açıklamayla sosyal medyada gündem olan Ekinci ayrıca "Beni kutu bebeği sananlar hep yanılmıştır; elime silah aldığımda anlaşılmam daha netleşir" diyerek takipçilerini şaşırttı.