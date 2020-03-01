MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci ağzını bozdu! 'Askerlikten kaçan pislikler...'

Tuğba Ekinci ağzını bozdu! 'Askerlikten kaçan pislikler...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci askerlerimize yapılan hain saldırının ardından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Tuğba Ekinci ağzını bozdu! 'Askerlikten kaçan pislikler...'

Zaman zaman yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, İdlib'deki hain saldırının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tuğba Ekinci: Türk askeri duy sesimi...Tuğba Ekinci: Türk askeri duy sesimi...

Ekinci askere gitmeyenler için söylediği sözlerle gündem oldu. Ağzını bozan Ekinci açıklamasında "Adamlığınızdan utanın askerlikten kaçan gitmemiş, eli silah tutmamış hala bu vatanın erkeği zanneden i... kılıklı erkek müsvetteleri, pislikler, kadın adamlar sizi bu ülkenin suyunu ekmeğini yemeyeceksiniz ben buna izin vermeyeceğim görüşüceğiz" dedi.

eaeae

Yaptığı bu açıklamayla sosyal medyada gündem olan Ekinci ayrıca "Beni kutu bebeği sananlar hep yanılmıştır; elime silah aldığımda anlaşılmam daha netleşir" diyerek takipçilerini şaşırttı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci askerlik,

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Ayvacık'ta can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri son anda kurtardı

Ayvacık'ta can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri son anda kurtardı

5 gündür haber alınamıyor! 'Zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı'

5 gündür haber alınamıyor! 'Zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı'

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Macaulay Culkin: Michael Jackson kimseyi taciz etmedi

'Michael Jackson kimseyi taciz etmedi'

Kim Kardashian gençlik fotoğrafını paylaştı

Son paylaşımı şaşırttı! Tanımak imkansız

Emrah ve eşi Sibel Kirer Erdoğan boşanıyor mu?

Boşandılar mı? Sibel Erdoğan açıklama yaptı

Emina Jahovic maskesiyle poz verdi! 'Söz veriyorum...'

Maskesiyle poz verdi! 'Söz veriyorum...'

Pınar Altuğ'dan şehitler için çağrı! 'İsterdim ki bir yas ilan edilsin'

'İsterdim ki yas ilan edilsin' diyerek çağrı yaptı

Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı! 'Mehmetçiğim, can kardeşlerim...'

Şehitlerin ardından gözyaşlarını tutamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.