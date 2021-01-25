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Tuğba Ekinci'den bomba yorum: Kondom ve korona...

25.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Tuğba Ekinci'den bomba yorum: Kondom ve korona...

Yaptığı yorumlarla sosyal medyada dikkat çeken Tuğba Ekinci yine olay oldu. Ekinci eski bir şarkısını paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ekinci dokuz yıl aradan sonra ekrana dönen ‘İbo Show'a davet edildiğini duyurup o zaman giydiği seksi elbiseyi yeniden diktirdiğini söylemişti.

Tuğba Ekinci o açıklamayla gündem olduktan sonra yeni paylaşımıyla da yine dikkat çekti. Ekinci 'Condom' şarkısını paylaşarak yaptığı yorumla takipçilerini güldürdü.

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"Bakma geçmişine / Sakla geleceğe / Tak derim kendine condom / Dünyaya condom…" sözleriyle bir döneme damga vuran şarkısını paylaşan Ekinci paylaşımına şu yorumu yaptı: "Condom ve korona; kaç sene önce hijyene değindim" dedi.

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