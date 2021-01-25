Tuğba Ekinci'den bomba yorum: Kondom ve korona...

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ekinci dokuz yıl aradan sonra ekrana dönen ‘İbo Show'a davet edildiğini duyurup o zaman giydiği seksi elbiseyi yeniden diktirdiğini söylemişti.

Tuğba Ekinci o açıklamayla gündem olduktan sonra yeni paylaşımıyla da yine dikkat çekti. Ekinci 'Condom' şarkısını paylaşarak yaptığı yorumla takipçilerini güldürdü.

"Bakma geçmişine / Sakla geleceğe / Tak derim kendine condom / Dünyaya condom…" sözleriyle bir döneme damga vuran şarkısını paylaşan Ekinci paylaşımına şu yorumu yaptı: "Condom ve korona; kaç sene önce hijyene değindim" dedi.



