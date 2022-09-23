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Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a şoke eden sözler! "Bu göğüslerinle..."

23.09.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022 birincisini beğenmeyen Demet Akalın geçtiğimiz günlerde 1990'da çekilen mayolu bir fotoğrafını "Yıl 1990... Mayo güzeliydim ben!" notuyla paylaştı. Tuğba Ekinci ise bu fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak sözünü sakınmadı. Bu sözler Demet Akalın'ı kızdıracak...

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a şoke eden sözler! "Bu göğüslerinle..."

Demet Akalın, Nursena Say'ın birinci seçildiği Miss Turkey 2022 yarışmasından sonra yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Mankenlik yaparak başladığı şöhret yolculuğuna şarkıcı olarak devam eden 50 yaşındaki Akalın, birinci seçilen Say'ı beğenmemişti.

Yıllar önce çekilen mayolu karesini"Yıl 1990... Mayo güzeliydim ben!" diyerek paylaşmasının ardından Demet Akalın bazı tepkiler de aldı.

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DEMET AKALIN'I KIZDIRACAK SÖZLER

Bu tepkilerden biri de Tuğba Ekinci'ye aitti. Genelde fikirlerini sözünü sakınmadan söyleyen Ekinci Akalın'ın bu pozunu paylaşarak şarkıcıyı kızdıracak sözler söyledi.

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Ekinci paylaşımında "Haha o seneler sen bu göğüslerinle koca kafanla mayo güzeli oldun da şimdikiler mi sana çirkin geldi" dedi.

Tuğba Ekinci'nin sözleri "Demet görmesin çok ayıp" yorumlarına sebep oldu.

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Tuğba Ekinci Miss Turkey yaşında
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