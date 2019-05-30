Tuğba Ekinci'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşla girdiği tartışma gündem olmuştu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü yağdırdığı paylaşımıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, şimdi de İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

"CESARETİN VARSA O ELİ TAM KALDIR"

İmamoğlu'nun vatandaşla olan o fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ekinci, altına şu notu düştü:

"Ekrem İmamoğlu çok zorluyorsun iyi insan olmaya kendini; içinden geldiği gibi ol cesaretin varsa o eli tam kaldır videolarını izlemek istemeyen gençlere korkak olma bu kadar; onlar da sana kafayı atar oturursun aşağı.

Sende suç yok sana babasının oğlu gibi davranan halkın suçu alın size İmamoğlu ben almıyorum hala normal bir aday göremiyorum ülkenin hayrı için."

Aynı paylaşımı Instagram hikayesinde de kullanan şarkıcı, "İnsanları tanımadan çok şımarttınız alın size İmamoğlu. Bu mu çok sabırlı çok kültürlü" yorumunu yaptı.

