Tuğba Ekinci'den Özge Ulusoy'a: Kılçık gibi kadın olmaz...

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hem gündeme dair sözleriyle hem de cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Gülşen, Hülya Avşar gibi isimleri eleştirmesiyle de dikkat çeken Ekinci'nin hedefinde bu sefer Özge Ulusoy vardı.

Geçtiğimiz günlerde Özge Ulusoy’un "Sadece su içerek iyi fiziğe sahip olabilirsiniz" açıklaması hatırlatılan şarkıcı; tartışma yaratacak şu cevabı verdi:

Sadece su içerek İskeletor'a dönersiniz, zaten o arkadaş da İskeletor gibi. Kadın dediğin ele avuca gelecek. Kılçık gibi kadın olmaz. (2.Sayfa)

Özge Ulusoy geçtiğimiz günlerde "Her ne kadar ‘çok estetik yaptırdı’ deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düşmüştü.