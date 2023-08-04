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  4. Tuğba Ekinci'den Özge Ulusoy'a: Kılçık gibi kadın olmaz...

Tuğba Ekinci'den Özge Ulusoy'a: Kılçık gibi kadın olmaz...

04.08.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ünlü model Özge Ulusoy'un "Sadece su içerek iyi fiziğe sahip olabilirsiniz" açıklamasını değerlendiren Ekinci, bu sözlere tartışma yaratacak bir cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hem gündeme dair sözleriyle hem de cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Gülşen, Hülya Avşar gibi isimleri eleştirmesiyle de dikkat çeken Ekinci'nin hedefinde bu sefer Özge Ulusoy vardı.

Geçtiğimiz günlerde Özge Ulusoy’un "Sadece su içerek iyi fiziğe sahip olabilirsiniz" açıklaması hatırlatılan şarkıcı; tartışma yaratacak şu cevabı verdi:

Kutsi otoyolda kaldı! Yolda yakıt beklerken korkunç kaza... Kutsi otoyolda kaldı! Yolda yakıt beklerken korkunç kaza...

Sadece su içerek İskeletor'a dönersiniz, zaten o arkadaş da İskeletor gibi. Kadın dediğin ele avuca gelecek. Kılçık gibi kadın olmaz. (2.Sayfa)

Ekran Alıntısı

Özge Ulusoy geçtiğimiz günlerde "Her ne kadar ‘çok estetik yaptırdı’ deseler de, görüldüğü üzere doğal halimden gayet memnunum. Yediğime, içtiğime, uykuma özen gösteriyorum. Bol su içiyorum" deyince sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Tuğba Ekinci sosyal medya Gülşen yaratacak

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