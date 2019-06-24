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Tuğba Ekinci'den seçim paylaşımı: Üzülme sen destan yazdın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, yinelenen ve Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Kaybedersek de İstanbul’u koca yürekli Cumhurbaşkanım Erdoğan üzülme sen destan yazdın" dedi.

Tuğba Ekinci'den seçim paylaşımı: Üzülme sen destan yazdın!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, kişisel Twitter hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair paylaşımda bulundu.

"Kaybedersek de İstanbul’u koca yürekli Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan üzülme sen destan yazdın" Ekinci, şöyle devam etti:

"Babadan anadan zengin değildin sıfırdan lider olmuş büyük bir fertsin. Halkın sevgisini kazanmışsın bunca yıl kimse bu ülkenin sorunlarını senin partin gibi tek tabanca çözemez. Reis olmak böyle bir şeydir. Yaşamadan göremeyecekler anlamadılar kalbini ferah tut . Allah hayra getirsin ben hiç beğenmiyorum bu gidişatı durumu."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Tuğba Ekinci İstanbul Büyükşehir Belediye

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