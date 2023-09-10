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Tuğba Ekinci Esra Erol'u Emine Erdoğan'a şikayet etti! "Para için..."

10.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde bikinili videoları ve erotik paylaşımlarıyla eleştiren şarkıcı Tuğba Ekinci Esra Erol ve Seda Sayan'a kafayı taktı. Şarkıcı Emine Erdoğan'a seslenerek "Neden bu programlar?" diye sordu.

Daha önce Seda Sayan'ı ve programını yerden yere vuran Tuğba Ekinci şimdi de Esra Erol'a taktı. Erotik paylaşımlarıyla eleştirilen şarkıcı yeni paylaşımıyla gündem oldu.

Tuğba Ekinci Esra Erol'un programından bazı anları alarak Emine Erdoğan'a seslendi.

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Erol'u şikayet eden şarkıcı "Bunları neden tutuyorsunuz? Televizyonlarımızla ilgili makamlardaki müdürler neden izin veriyor bunlara? Ben gelip bunları bizzat konuşmak istiyorum artık. Ben artık çünkü şoklardayım!" diyerek dikkat çekti.

Tuğba Ekinci'nin bu sözlerine destek veren olduğu gibi eleştiren de vardı.

"BOMBOŞ PARA İÇİN FORMATLAR"

Ekinci daha sonra da Seda Sayan'ı paylaştı ve şunları yazdı:

Sözün bittiği yer. Sanatta kültürde ben faydalı olamıyorum size elimdeki fırsatlar kendimi sunabilmeme yetiyor. En büyük fırsatları olanları da alın bunlar. Sizleri ne kadar düşündükleri belli sekiz göbektir aynı insanlar ve gerileten içi bomboş para için formatlar çok yazık. Seda sayan ve Esra Erol tadında iş yapmadıkları ve kötü formatları bırakmadıkları için kusura bakmasınlar."

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