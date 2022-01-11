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Tuğba Ekinci Kim Kardashian'ı hedef aldı! "Seks kasediyle ünlü oldu ama..."

11.01.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, Nihat Doğan gibi ünlü isimleri hedef alan Tuğba Ekinci'nin hedefinde bu sefer dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian vardı. Kim Kardashian'ın fotoğrafını ve bir açıklamasını paylaşan Ekinci yıldızın bir dönem gündem olan seks kasedini hatırlattı.

Tuğba Ekinci Kim Kardashian'ı hedef aldı! "Seks kasediyle ünlü oldu ama..."

Polemikleri ve paylaşımlarıyla ünlü Tuğba Ekinci'nin hedefinde reality show yıldızı Kim Kardashian vardı. Skandalları, aile yaşantısı ve ilişkileriyle gündeme gelen Kim Kardashian'ın söylediği iddia edilen bir sözü paylaşan Ekinci dünyaca ünlü yıldıza sert ifadeler kullandı.

Bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian'ı paylaşan Tuğba Ekinci bu konuya gönderme yaptı.

Ekran Alıntısı

Ekinci paylaşımında "Bu mahlukata dünya saygı duydu ya dünyadan nefret. Seks kasetle ünlü olmaya oldu da itibar ne ara oldu. Yuhhhhh bu dünyaya Afrika'ya harcanmıyor bunlara harcanıyor. Mantıksız beyinsiz kalpsiz dünya" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Tuğba Ekinci
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