Tuğba Ekinci Kim Kardashian'ı hedef aldı! "Seks kasediyle ünlü oldu ama..."

Polemikleri ve paylaşımlarıyla ünlü Tuğba Ekinci'nin hedefinde reality show yıldızı Kim Kardashian vardı. Skandalları, aile yaşantısı ve ilişkileriyle gündeme gelen Kim Kardashian'ın söylediği iddia edilen bir sözü paylaşan Ekinci dünyaca ünlü yıldıza sert ifadeler kullandı.

Bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılan Kim Kardashian'ı paylaşan Tuğba Ekinci bu konuya gönderme yaptı.

Ekinci paylaşımında "Bu mahlukata dünya saygı duydu ya dünyadan nefret. Seks kasetle ünlü olmaya oldu da itibar ne ara oldu. Yuhhhhh bu dünyaya Afrika'ya harcanmıyor bunlara harcanıyor. Mantıksız beyinsiz kalpsiz dünya" yorumunda bulundu.

