Tuğba Ekinci mayolu pozlarını paylaşmaya doymadı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ancak sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, mayolu fotoğraflarını paylaştı.

Tatilinin büyük bir kısmını denizde geçiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından peş peşe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

42 yaşındaki Ekinci'nin düzgün fiziği ve makyajsız cildi takipçilerinden alkış topladı.

CEM YILMAZ'A SERT ÇIKMIŞTI

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşıyla içki masasında oturan Cem Yılmaz için söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Ekinci, Yılmaz için "Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi. Ne özgürlükle ne de siyasetle alakası var bu artistliklerin sadece alkolik gençlik oluna gelir yazık. Her gün şişe koyuyorsun hayretsin Cemcik yanlışsın" demişti.



