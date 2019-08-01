Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna yorum yağdı

Son zamanlarda sıklıkla yaptığı siyasi paylaşımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından bu kez bikinili fotoğrafını paylaştı.

Ekinci, oldukça zayıf olmasına rağmen bikinili pozunu ''Şişko'' notuyla paylaşınca eleştirilerin hedefi de oldu.

Fotoğrafının altına, ''Yeni klipte yok yok hazır mısınız az kaldı; bir ay'' notunu düşen şarkıcının ise yeni klibine dair bir yorum yapılmazken vücudu hakkında birçok yorum yapıldı.

Banyoda çektiği yeşil bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Ekinci'ye takipçileri, ''Bu ne hal böyle'', ''Korkunç görünüyorsun'' gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyaya yüklediği bir diğer bikinili fotoğrafının altına, ''Şişko'' notunu düşen şarkıcı Ekinci, yazdığı not nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu.

Ekinci'ye takipçileri, ''Röntgenin çıkmış, daha zayıflayıp ne yapacaksın'', ''Çok itici'' gibi yorumlar yaptı.

