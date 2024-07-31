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  4. Tuğba Ekinci Pınar Eliçe'nin peşini bırakmıyor! Olay sözler: Bu nasıl reçete?

Tuğba Ekinci Pınar Eliçe'nin peşini bırakmıyor! Olay sözler: Bu nasıl reçete?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 13:25
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Tuğba Ekinci günler önce kendisini eleştiren Pınar Eliçe için demediği bırakmadı. Ekinci kendisine dair sözleri duyunca yine Eliçe'nin eski pozlarını paylaşarak olay ifadeler kullandı.

Tuğba Ekinci Pınar Eliçe'nin peşini bırakmıyor! Olay sözler: Bu nasıl reçete?

Tuğba Ekinci'nin ödül törenindeki sözleri ve tarzı sebebiyle Beyaz Magazin programının yorumcusu şarkıcı Pınar Eliçe sert sözler söylemişti.

Hakkındaki eleştirilere sessiz kalmayan Ekinci, Eliçe'nin yıllar önce verdiği müstehcen pozları yayınlamıştı.

Pınar Eliçe ise bu pozlarını sahiplenerek "Biz onunla aynı meslekte olamayız, aynı kategoride olmayı da kabul edemiyorum. Aynı statüde değiliz. Bazı insanlara haddini bildirmek ve nerede olduğunu göstermek gerekir. Herkes haddini bilip ayağını denk alacak. Halk herkesin yaptığı işi, verdiği emeği biliyor zaten" dedi.

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Eliçe devamında ise "Ben geçmişimle gurur duyuyorum. Ben herkesin geçtiği reçeteyi uyguladım reçete buydu bu kadar" demişti.

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ŞOKE EDEN POZLARINI PAYLAŞTI

Tuğba Ekinci ise bu sözlere de sinirlenerek Eliçe'nin başka pozlarına sayfasında yer verdi. Bununla da kalmadı sert ifadeler kullandı.

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Tuğba Ekinci sosyal medyadan şunları söyledi:

"Beni üç gündür eleştiren dozunu kaçıran Pınar Eliçe, bu nasıl reçete aynı dönemin isimlerinde görmedik resimlerinde göğüs ucunu, külodunu, çamaşırını ben dahil resim çektirmenin seviyesi olduğunu herkes biliyor 70'lerden beri."

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Pınar Eliçe
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