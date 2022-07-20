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Tuğba Özay boğulma tehlikesi yaşayan ünlü yazarı kurtardı

20.07.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kınalıada'da gerçekleşen festivale tekne ile gelen Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy'un keyifle başlayan günü kötü bitiyordu. Sahile yüzerek gitmeye çalışan Aksoy, boğulma tehlikesi geçirince yardımına Tuğba Özay yetişti. Durumu fark eden Özay'ın denize atlayarak müdahale etmesiyle tehlike ucuz atlatıldı.

Tuğba Özay boğulma tehlikesi yaşayan ünlü yazarı kurtardı

Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy, tekneyle Kınalıada'da yapılan bir festivale katıldı. Festivalin yapılacağa koya demir atan grup, teknede bol bol güneşlenip denizin tadını çıkardı. Ece Gürsel ile teknede habersiz samimi görüntüler veren Aksoy, sahile yüzerek gitmeye çalışınca az kalsın canından oluyordu.

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TUĞBA ÖZAY HEMEN DENİZE ATLADI

Ayağına kramp giren Aksoy'un önce şaka yaptığını düşünen grup eğlenmeye devam ederken Tuğba Özay bir terslik olduğunu anlayıp denize atladı. Tuğba Özay'ın denize atlamasıyla teknede bulunan Serkan Tut da ardından denize atlayarak boğulma tehlikesi geçiren Derman Aksoy'u suyun dibinden çıkartarak hayata döndürdü. Tekneye çıkartılan Aksoy, Tuğba Özay'ın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadan tehlikeyi ucuz atlattı.

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Yaşanan korkunç olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Derman Aksoy, "Denizdeki tehlike öncesi her şey gayet güzeldi. Beyaz deniz atlı prensesim Tuğba Özay" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
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