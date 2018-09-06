MAGAZİN

Tuğba Özay'dan duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 21:41 | Son Güncelleme

Tuğba Özay sosyal medya hesabından annesi ve babasının gençlik fotoğrafını paylaştı. Özay'ın fotoğrafın altına düştüğü not ise duygulandırdı

Tuğba Özay'dan duygusal paylaşım

Şarkıcı ve manken Tuğba Özay anne ve babasının gençlik fotoğrafını paylaşarak , "Ömrüm onların olsun , yeter ki onlar hep olsun ... İyi ki böyle şahane insanların kızıyım" dedi.

İşte Özay'ın paylaşımı:

Dünyada gözümü hiç kırpmadan, bir saniye bile düşünmeden canımı verebileceğim iki insan var benim ...

Tuğba Özay

Biri annem biri de babam...

Can da alır can da veririm onlar uğruna...

Biri Karadeniz’in yakışıklısı biri Akdeniz’in güzeli...

Çok seviyorum onları...

Ömrüm onların olsun , yeter ki onlar hep olsun ...

İyi ki böyle şahane insanların kızıyım...

Ah babacığım bir de şu emzik gibi ağzından düşürmediğin sigarayı içmesen!

Nasıl mutlu olacağımı bir bilsen...!

Anne babanızın kıymetini bilin!

Onların gölgesi bile dağdır!

Ailesini kaybeden canlara sabır, yaşayanlara sağlıklı ömür dilerim

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tuğba özay instagram

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