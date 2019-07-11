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Tuğba Özay'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! 'Ayağına taş değmesin'

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay annesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Özay daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

Tuğba Özay'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret! 'Ayağına taş değmesin'

Şarkıcı Tuğba Özay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden ünlüler arasında yerini aldı.

Özay annesiyle birlikte İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN"

Özay sosyal medya hesabından buluşmadan kareler paylaşarak İmamoğlu'na övgü yağdırdığı şu notu düştü:

"Değerli hemşehrimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettik... Şunu içtenlikle ifade edebilirim ki karşımda genç, dinamik, heyecan dolu, gözleri ışıl ışıl parlayan, sevgi yüklü, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan, her kesimden insanın abisi, kardeşi, oğlu olabilecek, o samimiyeti hissedeceğiniz bir lider var... Annem devletimize 30 yıl boyu hizmet etmiş binlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen. Annem, oğlum diye sarılarak kutladı kendisini...

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Gerçekten de hissediyorsunuz kendisinde bu sıcaklığı... Sayın başkanımızın yolu açık olsun... Ayağına taş değmesin. Görevini en iyi şekilde başarsın... Genç ve dinamik ekibiyle birlikte İstanbul'u şahlandırsın... Bizlerin ayrılığa değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı var! Bizlerin kültüre, sanata, eğitime, işe, aşa, doğal yaşamın korunmasına ihtiyacı var! Bizlerin herkese eşit mesafede durabilen siyasilere ihtiyacı var! Baskısız, korkusuz, kaygı duymadan konuşabileceği, tartışabileceği, yorumlayabileceği platformlara ihtiyacı var! Bizlerin ılımlı, olumlu, güler yüzlü insanlara ihtiyacı var!

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Bizlerin Ata'mızın yolunda ilerleyen aydınlık yüzlere ihtiyacı var ! Ve bizlerin az biraz cesarete ihtiyacı var ! Ve umuyoruz ki tüm bunlar başkanımızda var! Tekrar kutlu olsun!

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Not; Farklı görüşlerde olan arkadaşlarımız da lütfen saygıyı aşmadan yorumlasınlar ya da hiç yorumlamasınlar. Burası kavga edilecek bir mecra değil"

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Göreve geldi günden beri Yandaş Yalaka ile lak lak ediyor
Tuğba akıllı kız diyordumki ögrendim annesi öğretmen...Tabi Trabzonlu olmak ayrıcalık ...Herşey çok güzel olacak inşallah
Hacı hacıyı Mekke'de deviş dervişi tekkede, kavat kavatı da İBB de görürmüş.
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