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  4. Tuğba Özay’ı kızdıran ‘Cehennemin hayırlı olsun’ yorumu

Tuğba Özay’ı kızdıran ‘Cehennemin hayırlı olsun’ yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra şarkıcılık konusunda hünerlerini sergilemeye başlayan Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yoruma çok sinirlendi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bu kanal üzerinden haberleşen Tuğba Özay, milyonlarca insan gibi ev karantinası günlerini verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Salgından korunmak adına vaktini evinde geçiren Tuğba’nın bu süreçteki en yakın dostu ise Herkül adını verdiği köpeği…

tugbaozay-instagram

Onunla geçirdiği keyifli vakitlere dair bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Tuğba Özay hiç beklemediği bir yorum aldı. Bir takipçisi Özay’ın giyimi üzerinden ona Ramazan ve cehennem göndermesi yaptı ve şunları yazdı:

“Şu mübarek Ramazan ayındaki verdiğin görüntüye kendin bi kendine bak eğer beğenirsen devam et, azab kapıda sen nerdesin Tuğba Hanım cehennemin hayırlı olsun”

ÖZAY’IN YANITI SERT OLDU

Takipçisinin yaptığı bu yoruma sinirlenen Tuğba Özay bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve şunları yazdı:

“Sen de cehennemin kapısında bekleyen zebani misin? Bileti sen mi kesiyorsun yoksa kardeeeeeşşş ..??!!!”


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Anahtar Kelimeler:
tuğba özay, sosyal medya,

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