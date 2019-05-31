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Tuğba Özay ile Ludovic Fattizzo boşandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Tuğba Özay 2009'da evlendiği İtalyan eşi Ludovic Fattizzo ile bugün anlaşmalı olarak boşandı. Davanın ardından konuşan Tuğba Özay, "10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat. Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan" dedi.

Tuğba Özay ile Ludovic Fattizzo boşandı!

Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Tuğba Özay ve Ludovic Fattizzo katıldı. 10 dakika süren duruşmada taraflar anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşmanın ardından gazetecilerin soruları üzerine Tuğba Özay, "Evet boşandık. Zaten bir süredir devam ediyordu. Sonrasında bir takım işlemlerin olması için ara verilmişti. 10 sene önce bugün balayına gittik. 10 sene sonra bugün boşandık, hayat... Her zaman sevgiyle ve saygıyla anacağım bir insan. Benim için çok değerli bir insan. Bizim tek sorunumuz zaten iki ülke arasında yaşamaktı. Ama hayırlısı. Artık herkesin kendi yolu. Teşekkür ediyorum" dedi.

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"HERHANGİ BİR TALEPLERİ OLMADI"

Ludovic Fattizzo'nun avukatı Şükrü Sedat Vargılı da müvekkilinin Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Tek sıkıntı bir arada olmamaları. Çünkü Kendisi İtalya’da yaşıyor, Tuğba Hanım Türkiye’de. Yoksa aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Tuğba Hanım'la da zaten ilişkilerine çok iyi bir dost olarak devam edecekler. Herhangi bir talepleri olmadı, her ikisinin de" ifadelerini kullandı.

Özay ve Fattizzo davanın ardından adliyeden ayrıldı.

DHA


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