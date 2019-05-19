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Tuğba Özay: Ramazan davulcusu bile olmamalı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

Ramazan davulcusu ile klarnet çalan gencino halleri Tuğba Özay'ı rahatsız etti. Tuğba Özay'ın yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu.

Tuğba Özay: Ramazan davulcusu bile olmamalı...

Tuğba Özay, Ramazan davulcusu ile klarnet çalan gencin videosunun altına eleştiri yorumuyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ramazan davulcusuna pencereye çıkan bir genç klarnetiyle eşlik ediyordu. O görüntüler en çok izlenenler arasına girmişti. Tuğba Özay o görüntülere isyan etti. Özay'ın sosyal medyada gündem olan yorumu şöyle:

"Onca uyuyan çocuk, hasta teyzeler, amcalar, hamile kadın ve yaşlı insanlar asla düşünülmüyor.

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Evet eğlenceli görünebilir ama toplum kurallarına tamamen aykırı bir durum. Keza Ramazan davulcusu bile olmamalı. Artık teknoloji diye bir şey var.

Kursunlar telefonlarını kalksınlar. Her türlü manyaklığı normalleştiren sevgili ülkem."

Tuğba Özay bu yorumundan sonra sosyal medyada eleştirildi.


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