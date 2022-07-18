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Tuğba Özay son anda kalmaktan vazgeçti! Otelde düğün çıktı... "Ciddi ciddi ölümden döndük"

18.07.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özay, Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin de katıldığı bir düğünde korkunç anlar yaşandı. Şanlıurfa'da otelde çıkan yangında Özay ve asistanın kalması için tutulan oda, küle dönerken ölümden dönen ünlü manken, "Son dakika otel değişikliği yapmıştı. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

Tuğba Özay son anda kalmaktan vazgeçti! Otelde düğün çıktı... "Ciddi ciddi ölümden döndük"

Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Özay ve asistanın kalması için tutulan oda, yangında küle dönerken ölümden dönen ünlü manken, "Son dakika otel değişikliği yapmıştı. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

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TUĞBA ÖZAY: BİZİM ODALAR YANDI

Kendisi ve asistanı için tutulan odada yangın çıktığını öğrenen Tuğba Özay ise büyük panik yaşadı. Sosyal medya hesabından küle dönen odaların videosunu paylaşan Özay, "Bir düğünde sanatçı dostlarımızla beraberdik. Allah bizi gerçekten korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor. Ben de son dakikada otel değiştirmiştim. Yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. Merak etmeyin biz iyiyiz. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

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Geçtiğimiz sene de çiftliği orman yangınlarında büyük hasar gören Özay daha sonraki açıklamasında ise "Bu gece ben ve asistanım ciddi ciddi ölümden döndük. Şanlıurfa’da yapmış olduğumuz program sonrası kalacağımız otelden son dakikada karar değiştirerek burada bulunan otel sahibi dostlarımın daveti üzerine başka bir otele geçiş yaptık. Eğer ki ben son dakikada bu kararı vermiş olmasaydım bu iki odada ben ve asistanım kalacaktık. Allah bizi korudu" yorumunda bulundu.


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Tuğba Özay
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