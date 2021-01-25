Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi: Aynı hastalıktan anne olamadım

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konmuş; bunun ardından Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise sevenlerini üzmüştü. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı söyleyen Özerk, bu yüzden anne olmadığını açıkladı.

Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

DİZİYE VEDA ETTİ!

Hayranları döneceği günü beklerken, hastalığının çalışmasına izin vermediğini açıklayan Neslihan Atagül, yaptığı paylaşım ile izleyiciye ve dizi ekibine veda etti. 28 yaşındaki oyuncu, hastalığıyla ilgili, "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi.

'BU YÜZDEN ANNE OLAMADIM'

Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olmadığını söyledi.