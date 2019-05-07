Tuğçe Ergişi'den Kemal Doğulu'ya olay sözler: Yılanlar...

Jüri üyeliğini Kemal Doğulu, Ivana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in yaptığı Bu Tarz Benim programıyla adını duyuran Tuğçe Ergişi, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Yıllar sonra jüri üyeleri hakkında konuşan Tuğçe Ergişi, Kemal Doğulu'yu sevdiğini söyleyerek kendisinin en büyük kötülüğü yaptığını söyledi.

"YILANLARIN ARASINDA SADECE IVANA'YI SEVDİM"

Sunucuların 'Jüri üyelerinden kimi seviyorsun?' sorusunun üzerine konuşan Tuğra Ergişi, Kemal Doğulu'ya şu sözlerle ateş püskürdü:

"Yılanların arasında sadece Ivana Sert'i seviyorum. Dediği dedik, doğrucu, insanları kırmayan üzmeyen biri.

Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kazanılan bir popülerlik ve ego var ve bunları ben dahil olmak üzere yarışmacıların üzerinde kullandılar.

Ivana bir gün olsun kırmadı ve üzecek bir şey söylemedi. Nur Yerlitaş'la da aramız bir iyi bir kötüydü. Programda bana 'Yılan' diyen kişi oydu.