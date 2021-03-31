Tuğçe Karabayır kimdir? Tuğçe Karabayır kaç yaşında? Tuğçe Karabayır nereli?

31 Mart Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde Tuğçe Karabayır’ın yanı sıra Görkem Sevindik, Aslı Orcan, Ushan Çakır, Nilay Deniz, Fatih Al ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler de yer alıyor. Kırmızı Kamyon 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümü ile Show TV ekranlarında.

TUĞÇE KARABAYIR KİMDİR?

Erzurumlu Tuğçe Karabayır, daha çok Şükran olarak biliniyor. 29 yaşındaki oyuncu, Kuşadası’nda doğdu.

Oyuncunun ekranlarla ilk tanışması ise Komedi Türkiye oldu. Yarışmayı katıldığı dönemde birinci olarak tamamlayan Tuğçe Karabayır, böylece oyunculuk alanında da kendini gösterme fırsatı buldu.

Oyuncunun önemli projeleri arasında Küçük Esnaf filmi yer alırken, bununla birlikte pek çok farklı yapım ve projeden de teklif almaya başladı.

2017 yılı itibari ile Güldür Güldür Show ekibine dahil olan Tuğçe Karabayır, ilk bölümler itibari ile komedi programında başarılı bir performans sergileyerek büyük bir beğeni topladı.

YER ALDIĞI YAPIMLAR