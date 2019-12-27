Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şoke eden sözler!

Eski manken Tuğçe Kazaz, yaptığı bir paylaşımda Kanal İstanbul’u savunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Tuğçe Kazaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu parlattığını belirtti.

"Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum" diyen Kazaz, "Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor" ifadelerini kullandı.

"MEDYA MAYMUNCUĞU"

Tuğçe Kazaz paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “ Medya Maymuncuğu” ifadesini kullandı.

Tuğçe Kazaz’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum. Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor. Oysa biz bu medya maymuncuğunu kendi aramızda eritiriz. O istediği kadar ‘Ya kanal ya İstanbul’ desin, İstanbul'un geleceği Kanallı İstanbul'dur.”

