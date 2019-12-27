MAGAZİN
  4. Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şoke eden sözler!

Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şoke eden sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söylediği sözlerle tepki çekti.

Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şoke eden sözler!

Eski manken Tuğçe Kazaz, yaptığı bir paylaşımda Kanal İstanbul’u savunarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Tuğçe Kazaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu parlattığını belirtti.

"Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum" diyen Kazaz, "Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor" ifadelerini kullandı.

"MEDYA MAYMUNCUĞU"

Tuğçe Kazaz paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “ Medya Maymuncuğu” ifadesini kullandı.

Tuğçe Kazaz’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımızı anlamıyorum. Bu adamı neden bu kadar parlatıyor? İsmini andıkça millet onu o da kendini bir şey sanıyor. Oysa biz bu medya maymuncuğunu kendi aramızda eritiriz. O istediği kadar ‘Ya kanal ya İstanbul’ desin, İstanbul'un geleceği Kanallı İstanbul'dur.”

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Kan donduran itiraf! Bir parçasını kör kuyuya atıp...Kan donduran itiraf! Bir parçasını kör kuyuya atıp...
Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber! Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!
Anahtar Kelimeler:
tuğçe kazaz Tuğçe Kazaz erdoğan Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Diğer Haberler
Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca yorumu

Eski eşinin yeni sevgilisiyle ilgili konuştu

Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp...

Kan donduran itiraf! Bir parçasını kör kuyuya atıp...

Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!

Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!

Reynmen Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attı mı?

Yarı çıplak fotoğraf skandalı! Küfürlü yanıt

Demet Akalın makyajsız görüntülendi

Demet Akalın makyajsız görüntülendi

Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

Yılbaşı istekleri olay! '10 kg ağırlığında 10 ıstakoz...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.