Tuhaf lakaplarıyla tarihe adını yazdıran Osmanlı paşaları!

Osmanlı döneminde lakaplar büyük bir öneme sahipti. Kişilerin ayırt edilebilmesi için bu lakaplar kullanılıyordu. Lakaplar da kişisel özelliklerin yanında kimi durumlarda etkili oluyordu. Sizler için ilginç lakaplara sahip olan Osmanlı paşalarını araştırdık. YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA 1831 yılında doğan Hasan Paşa, Abdülaziz-II. Abdülhamit dönemlerinde görev almıştır. Beşiktaş’ta ünlü bir fırını adını veren Hasan Paşa birçok kişi tarafından tanınmaktadır. Uzun yıllar boyunca Beşiktaş’ta karakol komutanlığı yapmıştır. Hasan Paşa’nın dönemine damga vuran en önemli özelliği ise Ramazan aylarında oruç tutmayanları sopa ile dövmesiydi. Bunun dışında tarihe adını V. Murat’ı yeniden tahta geçirmek isteyen Ali Suavi’yi kafasına sopayla burup öldürmesiyle yazdırdı. “Yedi sekiz” lakabının kökeni ise Hasan Paşa’nın imzasıdır. Kendisi Arapça 7 ve 8 harflerini yazıp üzerini çizerek imza atıyordu. YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ Osmanlı Devleti’nde ilk defa devamlı elçilik görevi ile yurt dışına gönderilen elçidir. Fransa’ya elçilik görevi için giden Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin burada gördüklerini ve tecrübelerini anlattığı Paris Sefaretnamesi oldukça ilginç bir eserdir. Lakabını ise Yeniçeri Ocağı’nda dahil bulunduğu bölüğün sayısından almıştır. Kendisi 28. bölükte hizmet etmiştir. Mehmet Çelebi’nin oğulları da babalarının lakabıyla anılarak Yirmisekizzade Said ve Mehmet Said olarak bilinirler.

TİRYAKİ HASAN PAŞA Sultan III. Murat döneminde yaşamış olan ünlü Kanije Kalesi kumandanı Tiryaki Hasan Paşa lakabını bağımlılık derecesinde kahve içmesinden almıştır. Sadece birkaç bin adamla, 200 bin kişilik Avusturya ordusunun kuşattığı Kanije Kalesi’nden iki ay sonra bir gece ansızın baskın emri vermiş ve koca düşman ordusunu darmadağın edip tarihe geçmiştir. Kulis arkalarında paşanın, iki ay sonrasında kale içindeki kahve rezervlerinin bitmesi sonucunda “Ya kafein ya ölüm” diyerek bu saldırıyı yaptığı konuşulur. BOYNUEĞRİ MEHMET PAŞA Bir Osmanlı veziri olan Mehmet Paşa’nın boynu doğuştan eğri değildi. Mehmet Paşa henüz bir kethüda iken İran Seferlerinden birinde düşman tarafından gelen saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Bu yaralardan birini de boynundan almış ama yarasına bakmadan ayakta durmaya devam etmiş ve seferde savaşlara katılmıştır. Yarası iyileşene kadar boynu eğri bir şekilde savaşmış ve bu unvanı boynunun hakkıyla elde etmiştir. Bizans’tan Osmanlı’ya! İstanbul’un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor? ÖKÜZ MEHMET PAŞA Genç osman döneminde sadrazamlık yapan Mehmet Paşa, lakabını babasından almıştır. Babası bir öküz nabantçısı olan Mehmet Paşa uzun yıllar boyunca bu lakapla anılmıştır.