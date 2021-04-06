Osmanlı Devleti’nde çeşitli dönemlerde uygulanmış birbirinden ilginç yasaklar!

Osmanlı Devleti saltanat düzeni içerisinde babadan oğula geçen bir yönetim anlayışına sahipti. Halkın uygulaması gereken katı kurallar vardı. İşte sizler için Osmanlı Devleti’ne damga vuran ilginç yasakları araştırdık. KAYIĞA BİNME YASAĞI Kadın ve erkeklerin bir arada kayığa binme yasağı 1580-1918 yılları arasında geçerliydi. Yasağın konulmasının temelinde aslında daha önceden anlaşan kadın ve erkeklerin kayığı bir buluşma yeri olarak görmesi yatıyordu. Kayıkçı kahvası ve Bostancıbaşı’na sık sık uyarı ve emirler gelerek bu yasağın sıkı sıkıya korunması önlemi alındı. Kadınlarla erkeklerin Haliç ve Boğaziçi iskelelerinde dolmuş görevi yapan kayıklarda bile bir arada bulunmaları yasaklandı. BEKAR ERKEK YASAĞI İstanbul, Osmanlı Devleti için en önemli ve korunması gereken yerlerin başında geliyordu. Şehre gelen Rumeli ve Anadolu halkından bekar erkeklerin İstanbul’da han ve odalarda fuhuş yaptıkları, şehirde olay çıkartıp kan döktüğü ve askeri darbe için ayaklanma çıkardıkları görüşleri hakimdi. Bu nedenle bekar erkekler için bir dizi önlem getirildi. Bunların başlıcası ise 1826 yılında bekar erkeklerin İstanbul’a girişlerinin yasaklanması geliyordu.

KAHVE VE KAHVEHANE YASAĞI Kanuni Sultan Süleyman zamanında Halep ve Şam’dan gelen kahve ile tanışan İstanbul halkı, kısa sürede kahveyi sosyal yaşamının bir parçası haline getirerek ilk kahvehaneleri de 1554 yılında açtı. Önceleri bu durum ulema tarafından hoş karşılanmayıp yasaklansa da, daha sonradan bir zararı olmadığına karar kılınarak serbest bırakıldı. Daha ilerleyen süreçte Dördüncü Murad tahta çıktığında tütün ve içkinin yasaklanmasından sonra, kahvehanelerde devlet aleyhine konuşulduğu gerekçesiyle tekrardan kahvehaneler kapatıldı. Yasaklanmış olmasına karşın kahvehanesini açan esnaflar idam edildi. İkinci Mahmud döneminde yeniçerilerin toplanma yeri olmaması için bir süre de bu dönemde kapatılsa da, sonraki yıllarda yasak tekrardan kaldırıldı. KAYMAK DÜKKANI YASAĞI İstanbul’un tarihi ilçesi Eyüp 16. yüzyılda kaymakçılarıyla ünlüydü. İstanbul’un farklı yerlerinden insanlar buradan kaymak satın alırlardı. “Türbe ziyareti bahanesiyle bu kaymakçı dükkanına gelen bazı kadınların önceden anlaştıkları ve tanıştıkları erkeklerle buluştukları” şeklinde gelen birtakım şikayetler üzerine konuyu saraya taşıyan Eyüp Kadısı vesilesiyle 1573 yılında yasak geldi.