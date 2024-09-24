'Tükendim' deyip Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! O dizi ile geri dönüyor! Müjde Uzman'ın partneri de belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan ve başrollerinde Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, tükendiğini söylemiş ve diziden ayrılmıştı.

Dizinin yapımcısı ise günler sonra Uzman'a dair sitemli bir açıklama yaparak "2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." demişti.

HEYECANLA BEKLENEN DİZİ İLE GERİ DÖNÜYOR

Müjde Uzman'ın merakla beklenen yeni dizisi ve yeni partneri belli oldu. Müjde Uzman Karga Seven Pictures imzalı “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi ile anlaşma sağladı.

Deniz Yorulmazer’in yönettiği, Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı dizide Güner, Gaye ve Naz adlı 3 kadının hikâyesi ekrana taşınacak. Dizide Güner’e Bennu Yıldırımlar, Naz’a Melisa Şenolsun ve Gaye’ye de Müjde Uzman hayat verecek.

PARTNNERİ DE BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güner’i canlandıran Bennu Yıldırımlar’ın partneri Altan’a usta aktör Levent Can hayat verirken Gaye’nin eşi Çınar’a yakışıklı oyuncu Serhat Teoman hayat verecek. Serhat Teoman dizide Müjde Uzman’la partner olacak.