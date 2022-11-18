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Tükenmez eş anlamlısı nedir? Tükenmezin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

17.11.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler, yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelime ya da kelime gruplarıdır. Bu kelimeler, gerek yazılı anlatımlarda gerekse sözlü anlatımlarda hepimizin kullandığı kelimelerdir. Neredeyse tüm dillerde olduğu gibi Türkçede de pek çok kelimede eş anlamlılık durumu mevcuttur. Bir kelime bir ya da daha fazla anlamdaşa sahip olabilir. Peki, tükenmezin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Tükenmez eş anlamlısı nedir? Tükenmezin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçenin zengin bir kelime dağarcığına sahip olmasının sebeplerinden biri de üretken bir dil olmasıdır. Yapım ekleri sayesinde bazı sözcüklerin kök ve gövdesine gelen ekler, bu köklere yeni anlamlar kazandırarak yeni bir kelime oluşturur. Tükenmez kelimesi de yapım ekleriyle anlam kazanmış kelimelerden biridir. Tükenmez kelimesi Türkçe kökenli kelimeler arasında yer alır. Tükenmek fiilinden türeyen ve yapım ekleri alarak türeyen kelime, hiç bitmeyen anlamında kullanılır. Eski Türkçede "tamamlanmak, bitmek, sonra ermek" anlamına gelen "tüke-" fiilinden türeyen tükenmez kelimesi Ayrıca tükenmez kelimesi dilimizde mecaz anlamda da kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre tükenmezin anlamı şu şekildedir:

  • Tükenmeyen, bitmeyen
  • Sonsuz
  • Tükenmez kalem
  • Ekşitilen ve alındıkça su eklenerek çoğaltılan züm, elma, armut karışımı bir içecek türü
  • Bir tür peynirli çorba
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Tükenmez kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı olan kelimeler cümlede kullanıldığı zaman cümlenin anlamında herhangi bir anlamsal bozukluk oluşmaz. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler kelime dağarcığını geliştirmeye yardımcı olur. Tükenmez kelimesinin kullanım alanı her ne kadar geniş olsa da tükenmez kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. "Sonsuz" kelimesi tükenmez eş anlamlısı olarak düşünülse de tam anlamıyla aynı anlama gelmezler.

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Tükenmezin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede eş anlamlı kelimeler bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Ancak bazı kelimeler de eş anlamlıya sahip olmaz. Tükenmezin eş anlamlısı olan bir kelime de dilimizde yoktur. Bu sebeple tükenmek eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Tükenmek kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Ayrı düşsek bile ona karşı içimde tükenmez bir sevgi var.
  • Gurbette olduğum için memleketime karşı tükenmez bir özlem duyuyorum.
  • Öğlene karşı sis dinince gökyüzü tükenmez bir şekilde açılıyordu.
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