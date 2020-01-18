Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Dün gece Ferdi Tayfur çok şaşırtıcı bir şekilde sosyal gündemine oturdu. YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Ünlü isim Ferdi Tayfur şarkılarını beğenmezken, Türk kullanıcılar şarkıların arkasında duran paylaşımlarda bulundu.

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.

ÜNLÜ YOUTUBER FERDİ TAYFUR’U BEĞENMEDİ

Hacklenme olayı ünlü YouTuber’ı çok sinirlendirdi, Webtekno’da yer alan habere göre Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.”

TÜRK KULLANICILAR AKIN ETTİ

Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat’ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i öven yorumlarda bulundu.