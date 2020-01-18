Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Dün gece Ferdi Tayfur çok şaşırtıcı bir şekilde sosyal gündemine oturdu. YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Ünlü isim Ferdi Tayfur şarkılarını beğenmezken, Türk kullanıcılar şarkıların arkasında duran paylaşımlarda bulundu.
Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.
Hacklenme olayı ünlü YouTuber’ı çok sinirlendirdi, Webtekno’da yer alan habere göre Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.”
Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat’ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i öven yorumlarda bulundu.
Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Babası Cumali Bey'in pavyon çıkışında silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonucu küçük yaşlarda babasız kalmıştır. Bu nedenle eğitim görememiştir.
Üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında küçük yaşlarda çalışmaya başlamış ve okuma yazmayı çalıştığı iş yerlerinde öğrenmiştir. Çiftliklerde ve çeşitli dükkanlarda çıraklık yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmuştur.
Aynı yıllarda düğünlerde ve gazinolarda şarkı söylemeye devam etmiştir. Yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Fakat yarışmada ikinci olur.
İstanbul'a gelen Ferdi Tayfur, Lunapark Gazinosu'nda iş bularak bağlama çalar ve ilk plağını doldurarak 500 lira para kazanır.
Besteler yaparak 1968 yılında Seda Plak şirketi ile bir plaklık sözleşme yapar ancak plağı beklediği ilgiyi görmez. 3 yıl aranın ardından Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlar ve adı duyulmaya başlar.
Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik plak ile çıkış yakalayan Ferdi Tayfur, 1974'te Bana Gerçekleri Söyle adlı plak ile de adını duyurur. 1975'te Elenor Plak'a transfer olmuştur. Elenor Plak'ta yaptığı Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme adlı şarkısı ile Türkiye genelinde tanınan bir ses haline gelmiştir.
Adı duyulan bir sanatçı olan ve ün kazanan Ferdi Tayfur'un, 1993 yılında Gülhane Parkı'nda yaptığı açık hava konserine 200.000 kişi katılmıştır.
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