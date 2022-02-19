Tüm dünya tehlike altında! NASA tarih vererek uyardı: Deniz seviyesi yükselecek

Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)'nin güncellenmiş Deniz Seviyesi Yükselişi Teknik Raporu'na göre,deniz seviyesindeki önemli orandaki artışla önümüzdeki 10 yılda büyük oranda değişimler yaşanacak. Deniz seviyesindeki yükselme kıyı şeritlerini tehdit ederken su baskını riski de artacak. NOAA yöneticisi Rick Spinrad, yeni verilerin "küresel bir uyandırma çağrısı" ve aynı zamanda Amerikalılara kıyı topluluklarını devam eden ısınmanın etkilerine karşı güçlendirmeleri için bir uyarı olduğunu söyledi.

2050 YILINA İŞARET ETTİ

Bilim insanları, deniz seviyelerinin 2050 yılına kadar 10-12 inç daha artacağını öngördüklerini belirtti. Yükselen deniz seviyesi fırtına dalgalanmaları, yüksek gelgitler, kıyı erozyonu ve sulak alan kaybının yoğunlaşmasına neden oluyor. Rapora göre, bu bir domino etkisine neden olabilir, sel sularını birleşik fırtına ve atık su sistemleri gibi daha önce etkilenmeyen altyapıya getirerek fırtına temizliğinin maliyetini ve karmaşıklığını daha da kötüleştirebilir.

“ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ”

NASA Başkanı Bill Nelson, "Bu rapor önceki çalışmaları destekliyor ve uzun zamandır bildiğimiz şeyi teyit ediyor. Deniz seviyeleri alarm verici bir hızda yükselmeye devam ediyor ve tüm dünyada toplumları tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı. Tüm dünyada etkili olan iklim krizinin inkar edilemez olduğunu belirten Nelson, devam eden krizi hafifletmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini savundu.



