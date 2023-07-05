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  4. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Barbie filmine Vietnam’dan veto geldi! Gösterimine yasak getirildi

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Barbie filmine Vietnam’dan veto geldi! Gösterimine yasak getirildi

05.07.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç kez Oscar adayı olan oyuncu, senarist ve yönetmen Greta Gerwig’in yönetmen koltuğunda oturduğu Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi Vietnam’da yayınlanmayacak. Filmin yasaklanma nedeni olarak ise bir sahnede Vietnam’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden bir haritaya yer verilmesi gösterildi.

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Barbie filmine Vietnam’dan veto geldi! Gösterimine yasak getirildi

Tüm dünyada ilgi çekmeyi başaran ve büyük bir merakla beklenen Barbie filmine Vietnam’dan veto geldi. Film Vietnam’da gösterim için gerekli olan lisansı alamadı. 21 Temmuz’da gösterime girmesi beklenen film Vietnam’da yayınlanmayacak. Yayınlanmama kararı gerekçesi olarak toprak bütünlüğünün ihlal edilen bir harita kullanılması gösterildi.

ARKA PLANDA GÖSTERİLSE DE AFFETMEDİ

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Vietnam Sinema Departmanı yapımın bir sahnesinde arka planda yer alan ve Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki toprak iddiasını gösteren dokuz çizgili hat haritasını kullanması sebebiyle yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam Barbie filmi

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