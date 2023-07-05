Sosyal medya bu kehanetleri konuşuyor! Simpsonlar (The Simpsons) yine gündemde... “Henüz gerçekleşmemiş kehanetleri” denildi

Simpsonlar’ın Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti. Hatta dizinin Kahramanmaraş depremi, Trump’ın davası ve Rusya-Ukrayna savaşını bildiği de söylenmişti. Şimdi dizinin hayranları sosyal medyadan kehanet listelerini yayınlamaya başladı. İşte sosyal medyada Simpsonlar’ın yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri gündem yarattı.