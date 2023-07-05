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Sosyal medya bu kehanetleri konuşuyor! Simpsonlar (The Simpsons) yine gündemde... “Henüz gerçekleşmemiş kehanetleri” denildi

05.07.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun soluklu dizisi olarak yayın hayatına devam eden Simpsonlar (The Simpsons) geleceği ön görme konusunda global bir üne sahip. Fenomen dizinin pek çok olayı bölümlerinde önceden anlattığını savunan hayranları Titanik keşif denizaltısına dair kehanetten sonra sosyal medyadan dizinin henüz gerçekleşmemiş kehanetlerini listeledi.

Simpsonlar’ın Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti. Hatta dizinin Kahramanmaraş depremi, Trump’ın davası ve Rusya-Ukrayna savaşını bildiği de söylenmişti. Şimdi dizinin hayranları sosyal medyadan kehanet listelerini yayınlamaya başladı. İşte sosyal medyada Simpsonlar’ın yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri gündem yarattı.

BAŞKAN ADAYI IVANKA TRUMP

BAŞKAN ADAYI IVANKA TRUMP

ÇEVRESEL FELAKET

ÇEVRESEL FELAKET

DİJİTAL BİG BEN

DİJİTAL BİG BEN

İLK KADIN BAŞKAN

İLK KADIN BAŞKAN

KOCA AYAK EFSANESİ

KOCA AYAK EFSANESİ
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sosyal medya Simpsons dizisi kehanet simpsons

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