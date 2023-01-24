Tüm halk tek bir binada yaşıyor! Amerikan’ın Whittier kasabası yerleşimiyle merak uyandırıyor

İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen Whittier kasabası 2021 yılı nüfus sayımında 214 kişilik nüfusuyla dünyanın en sakin yerleşim yerlerinden biri olmayı başardı. Kasaba 14 kattan oluşan 150 dairelik bir binadan oluşuyor. Kasaba halkının tüm gereksinimlerini karşılayacağı dükkanlar ve sosyalleşme alanları da bu binanın içinde yer alıyor.

TEK BAŞINA EVLER YOK

Binanın dışında kasabada herhangi bir yerleşim bulunmuyor. Binanın giriş katı okul, postahane, hastahane ve bakkal gibi insanların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş durumda. Hatta giriş katının hemen altında insanların olağanüstü durumlar için saklanabilecekleri bir sığınak bulunuyor. Güvenlik kasabada bulunan 3 polis ve bunları yer aldığı küçük bir karakol tarafından sağlanıyor.

İKLİM KOŞULLARI ETKİLİ OLDU

Whittier kasabası Alaska’nın ve dünyanın geri kalanından tamamen izole edilmiş vaziyette. Whittier halkının tek bir binada yaşamasının en büyük nedeni ise kötü iklim koşulları. Kış aylarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 8 metreyi bulurken fırtına nedeniyle halk genellikle sokağa çıkamıyor. Bölgeye ulaşım ise sadece deniz yoluyla sağlanıyor.