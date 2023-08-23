Tüm konserlerini iptal edip hastaneye yattı! Merve Özbey sevenlerinden dua istedi

Yaramızda Kalsın, Topsuz Tüfeksiz, Yaş Hikayesi, Sahi ve Yerle Yeksan gibi hit şarkılara imza atan Merve Özbey geçtiğimiz günlerde tüm konserlerini iptal ettiğini duyurarak hayranlarını endişelendirmişti. 35 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü de açıklamıştı.

Merve Özbey, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadelerini kullanmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Merve Özbey, sağlığıyla ilgili son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Merve Özbey, hastane odasında çektiği videoda; 'Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim.

Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum.' dedi.

