Tüm Türkiye onu tablet kutu açılımı videosuyla tanımıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Sosyal medyada tablet kutu açılımı yaparak kısa sürede viral olmayı başaran “Tablet Reyiz” isimli çocuk yıllar geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeni aldığu tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk “Güvenemiyorum da” diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti. Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.
TikTok’ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine “Tablet Reyiz’i unuttunuz mu?” notunu ekledi.
Küçük çocuğun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Genç bir delikanlı olan çocuk yakışıklılığıyla herkesi büyüledi.
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