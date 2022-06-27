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  4. Tüm Türkiye onu tablet kutu açılımı videosuyla tanımıştı! Son hali herkesi şaşırttı

Tüm Türkiye onu tablet kutu açılımı videosuyla tanımıştı! Son hali herkesi şaşırttı

27.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın kullanımının arttığı ilk yıllarda kendisine yeni bir tablet alan çocuğun kutu açılımı videosu uzun süre popülerliğini korumuştu. “Güvenemiyorum da” repliğiyle yeni tabletinin kutusunu açan çocuk hafızalara kazınmıştı. Sosyal medyada “Tablet Reyiz” olarak isimlendirilen çocuk yıllar içinde büyüdü ve son hali herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada tablet kutu açılımı yaparak kısa sürede viral olmayı başaran “Tablet Reyiz” isimli çocuk yıllar geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor. Yeni aldığu tabletinin kutusunu açarken izleyicilerin iç sesi olan çocuk “Güvenemiyorum da” diyerek yeni ürününü kameralar karşısında göstermişti. Kutuyu açan çocuk karşısında bir anda salatalık görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

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GERİ DÖNDÜ

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TikTok’ta yıllar sonra kendisine ait bir hesap açan Mustafa isimli fenomen çocuk gönderisine “Tablet Reyiz’i unuttunuz mu?” notunu ekledi.

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Küçük çocuğun yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Genç bir delikanlı olan çocuk yakışıklılığıyla herkesi büyüledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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