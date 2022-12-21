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  4. Tüm ülkeyi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Kadın muhabiri canlı yayında taciz etmişti... Cezası belli oldu

Tüm ülkeyi ayağa kaldıran olayda karar verildi! Kadın muhabiri canlı yayında taciz etmişti... Cezası belli oldu

21.12.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da 27 Kasım 2021 tarihinde oynanan Seri A takımlarından Empoli ve Fiorentina arasındaki maç tepki çeken anlara sahne olmuştu. Maçın sonrasında stadyumun dışında canlı yayın yapan muhabir Greta Beccaglia taraftar olduğu belirtilen bir kişinin sözlü ve fiziksel tacizine maruz kalmıştı. Muhabiri taciz ettiği tespit edilen Andrea Serrani hem hapis hem de para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İtalya’da geçtimiz yıl yaşanan olay büyük tepkiyle karşılanmıştı. Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu'ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia, maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğramıştı. Olayın ardından Beccaglia, tacizci hakkında şikayetçi olmuştu. Yapılan incelemeler sonucunda Floransa polisi, 45 yaşındaki tacizci Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı.

CEZASI BELLİ OLDU

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Ancona şehrinde ikamet ettiği belirlenen Andrea Serrani çıkartıldığı mahkemede taciz suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim sanığın cezasının 5 yıl ertelenmesine karar verirken rehabilitasyon kurslarına katılarak iyileşme programına alınmasını istedi.

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Serrani ayrıca kadın muhabire 15 bin Euro; Ulusal Gazeteciler Cemiyeti, Ulusal Basın ve Toskana Derneği lehine de 10 bin Euro olmak üzere toplamda 25 bin Euro tazminat ödemeye mahkûm edildi.

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İtalya taciz

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