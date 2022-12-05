Twitch yayını yaparken bir anda annesi yarı çıplak odayaya daldı! İç çamaşırıyla canlı yayına çıkınca...

İnternette oyun oynadığı anları canlı yayında gösteren bir Twitch yayıncısı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oğlunun kamerasının açık olduğundan habersiz bir şekilde evinde yarı çıplak bir şekilde dolaşan anne, kameralara yakalandı. Durumu fark eden yayıncı kapıyı kapatmadan önce annesinin yarı çıplak vücudu canlı yayında dakikalarca kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Annesinin yarı çıplak görüntüsünün kameraya yansımasından sonra Twitch yayıncısı duruma sadece gülmeyi tercih etti. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülere kısa sürede 722 binden fazla izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.