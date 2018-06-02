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Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile sevgilisi konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Eski futbolcu Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım ihanet iddialarına yanıt verdi

Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile sevgilisi konuştu

Spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen eski futbolcu Tuncay Şanlı’nın 9 aylık sevgilisi Melis Sayım’ı aldattığı iddia edilmişti. Şanlı ilişkilerinin çok önce bittiğini iddia ederken Sayım, ‘Duymayan Kalmasın’ programında şunları söyledi:

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“İlk duyumları alıp Tuncay’a sorduğumda ‘Kesinlikle böyle bir şey yok, Seyhan sadece iş arkadaşım. İstediğin gibi ispatlarım’ dedi. Çok güzel bir şekilde ispatladı! Beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor. Evlilikle alakalı bir şeyim de yok. Sadece fotoğrafları görünce teşekkür mesajı attım. ‘Doğuma 4 gün kala bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim’ dedim. Tek düşündüğüm oğlum. Tuncay’ın ailesiyle aram çok iyi. Beni yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok iyi insanlar.”

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ALGI OPERASYONU!

Tuncay Şanlı ile yeni sevgilisi Seyhan Şaşko avukatları aracılığıyla basına şu açıklamayı yaptı: “Haksız yayınlarla bir algı operasyonu hedefleniyor. Şanlı, eski kız arkadaşının hamilelik sürecine saygılı davranmış, her türlü talebe karşılık vermeye çalışmıştır. Bu amaçla Şaşko ile ilişkisini gözlerden uzak sürdürmüştür. Müvekkilim bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerine düşen her şeyi yapmıştır/yapacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
tuncay şanlı Melis Sayım

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