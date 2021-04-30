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Tunceli’ye bahar geldi! Hardal çiçekleri büyüledi

Seray Üstün Seray Üstün
30.04.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklar ve Yılan dağları arasından bulunan Akçapınar köyüne bahar coşkusu geldi. Tunceli’nin Çemişgezek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan köyde baharın gelmesiyle yeşeren arpa ile buğday tarlaların içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya döndürdü.

Tunceli’de ilkbaharın gelişiyle arpa ve buğday tarlaları yeşerdi. Tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Kırklar ve Yılan dağları arasında yer alan Çemişgezek ilçesindeki tarlalar, ilkbaharla rengarenk oldu. Akçapınar köyünde, baharda yeşeren arpa ile buğday tarlaları içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya bürüdü.

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Yeşil tarlaların arasında çiçeklenen meyve ağaçları ve sarı hardallar, Keban Baraj Gölü’nün mavi sularıyla birleşince güzel manzara ortaya çıktı.

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Yabani hardal çiçeklerinin tarlaları sarıya boyadığını belirten kent sakinlerinden Kemal Özer, "Doğa ile baş başa olmak çok güzel bir duygu. Çemişgezek ilçesi genelde tarihi güzellikleriyle ön planda ama doğası da mükemmel. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bir ilçe ve baharın gelmesiyle yeşile bürünen tarlaların ortasında açan meyve ağaçları ve çiçekler, Keban Barajı’nın yanı başında çok güzel görüntüler oluşturuyor" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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