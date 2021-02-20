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Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor

20.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor

Yunus Emre Enstitüsü Tunuslu sanatçıların sesinden Türkçe şarkıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsünün Tunus’taki kültür merkezi tarafından hazırlanan konser serisinin bu ay konuğu Tunuslu ünlü sanatçı Nessrine Jabeur oldu.

1 saat süren canlı yayında Sezen Aksu’dan, İbrahim Tatlıses’ten, Fikret Kızılok’tan ve Karadeniz ezgilerinden oluşan Türkçe şarkıların yanı sıra Arapça şarkılara da yer verildi. Enstitünün Tunus merkezine ait sosyal medya hesapları üzerinden 19 Şubat 2021 tarihinde canlı olarak yayınlanan konser büyük ilgi gördü.

NESSRİNE JABEUR KİMDİR?

Müzikal yolculuğuna çok erken yaşta başlayan Nessrine Jabeur 8 yaşındayken Tunus Ulusal Konservatuarına kayıt oldu. Sanatçı, iki yıl piyano dersi aldıktan sonra şu ana kadar kendisine eşlik eden gitarı seçti. Gitar ve şarkı yarışmalarında ile sırasıyla 2006 ve 2007 yıllarında birincilik ödüllerini aldı. 2012 yılında Tunus Yüksek Müzik Enstitüsünde lisansını sürdürürken Arap müziği diplomasını aldı. Müzisyen Faouzi Chkili’den caz eğitimi aldıktan sonra müziğin her türüne değen sanatçı, 10 yılı aşkın süredir bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte festival ve konserlere katılıyor. Nessrine Jabeur, Eylül 2018'de JMC'de "Helma" projesi için Silver Tanit aldı.

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