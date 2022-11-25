Tür eş anlamlısı nedir? Tür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tür kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçedeki ‘‘türlü’’ anlamına gelen ‘‘türlüg’' sözcüğünden türemiştir. Tür sözcüğünün hem Türkçe hem de yabancı dillerden dilimize geçmiş birçok eş anlamlısı vardır ve bu eş anlamlılar da en az tür kelimesi kadar sık kullanılan kelimelerdir. Tür kelimesinin karşıladığı anlamlar ise Türk Dili Kurumuna göre şu şekildedir:

isim Çeşit, cins

isim, biyoloji Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr

isim, felsefe Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram

sıfat Türlü

Tür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan kelimeler, eş anlamlı/anlamdaş olarak nitelendirilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabildiği gibi anlatımı da kuvvetlendirebilir. Metinlerde anlamdaş sözcüklere yer vermek akıcılığı sağlamak için başvurulabilecek bir yoldur. Tür kelimesinin eş anlamı olan ve aynı anlamı karşılayan kelimeler oldukça fazladır. Türün eş anlamlısı olan bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Cins

Çeşit

Janr

Kabil

Kalem

Nev

Soy

Zümre

Türün eş anlamlısı olan kelimeler arasında en çok bilinenlerden biri olan ‘‘cins’’ kelimesi Arapça kökenlidir. ‘‘Çeşit’’ sözcüğü ise Farsçadan gelmektedir. ‘‘Janr’’ kelimesi Fransızcadaki ‘‘genre’’ kelimesinden türemiştir. Biyoloji terimi olarak kullanıldığı da görülür. ‘‘Kalem, nev, zümre’’ sözcükleri de yine Arapça kökenli sözcüklerdir. Türün eş anlamlıları arasında Arapça kökenli kelimelerin fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği andan itibaren Arap topluluklarıyla kurdukları ilişkilerdir. Türkler ve Araplar arasında olan bu etkileşimlerle birlikte dilimize pek çok Arapça kökenli kelime girmiştir. Tür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden bir diğeri olan ‘‘soy’’ ise Türkçe kökenlidir.

Türün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi öğrenip kavrayabilmek için örnek cümleler oldukça yarar sağlamaktadır. Tür eş anlamlısı fazla olan bir kelimedir. Tür eş anlamlı kelimeleri içeren örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: