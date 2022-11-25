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Tür eş anlamlısı nedir? Tür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin olan dilimizde, aynı anlamı taşıyan birden fazla kelime vardır. Bu kelimelere ‘‘eş anlamlı’’ denilmektedir. Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerin bir kısmı Türkçeden gelse de yabancı kökenli olup dilimize geçmiş olan pek çok eş anlamlı sözcük de bulunmaktadır. Tür kelimesiyle aynı anlamı taşıyan ancak türden farklı yazılan türün eş anlamlı kelimeleri nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Tür eş anlamlısı nedir? Tür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tür kelimesinin kökeni Türkçedir. Eski Türkçedeki ‘‘türlü’’ anlamına gelen ‘‘türlüg’' sözcüğünden türemiştir. Tür sözcüğünün hem Türkçe hem de yabancı dillerden dilimize geçmiş birçok eş anlamlısı vardır ve bu eş anlamlılar da en az tür kelimesi kadar sık kullanılan kelimelerdir. Tür kelimesinin karşıladığı anlamlar ise Türk Dili Kurumuna göre şu şekildedir:

  • isim Çeşit, cins
  • isim, biyoloji Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr
  • isim, felsefe Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram
  • sıfat Türlü
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Tür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan kelimeler, eş anlamlı/anlamdaş olarak nitelendirilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabildiği gibi anlatımı da kuvvetlendirebilir. Metinlerde anlamdaş sözcüklere yer vermek akıcılığı sağlamak için başvurulabilecek bir yoldur. Tür kelimesinin eş anlamı olan ve aynı anlamı karşılayan kelimeler oldukça fazladır. Türün eş anlamlısı olan bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Cins
  • Çeşit
  • Janr
  • Kabil
  • Kalem
  • Nev
  • Soy
  • Zümre

Türün eş anlamlısı olan kelimeler arasında en çok bilinenlerden biri olan ‘‘cins’’ kelimesi Arapça kökenlidir. ‘‘Çeşit’’ sözcüğü ise Farsçadan gelmektedir. ‘‘Janr’’ kelimesi Fransızcadaki ‘‘genre’’ kelimesinden türemiştir. Biyoloji terimi olarak kullanıldığı da görülür. ‘‘Kalem, nev, zümre’’ sözcükleri de yine Arapça kökenli sözcüklerdir. Türün eş anlamlıları arasında Arapça kökenli kelimelerin fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği andan itibaren Arap topluluklarıyla kurdukları ilişkilerdir. Türkler ve Araplar arasında olan bu etkileşimlerle birlikte dilimize pek çok Arapça kökenli kelime girmiştir. Tür kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden bir diğeri olan ‘‘soy’’ ise Türkçe kökenlidir.

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Türün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimeyi öğrenip kavrayabilmek için örnek cümleler oldukça yarar sağlamaktadır. Tür eş anlamlısı fazla olan bir kelimedir. Tür eş anlamlı kelimeleri içeren örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yapılan son araştırmaların ardından yeni bir kedi cinsi keşfedildi.
  • 1718’de başlayan Lale Devri’nde, payitahtın her bir köşesi yüzlerce çeşit laleyle doluydu.
  • Hikâyelerinde kullandığı janr, bulunduğu camiaya yeni bir soluk getirmişti.
  • Yaşanan son hadise alışılagelmedik olmasının yanında yürekleri parçalayan bir kabildeydi.
  • İzmir’de meydana gelen şiddetli depremden sonra sivil toplum kuruluşları ihtiyaç duyulan tüm erzak ve ilaç kalemleri için yardım çağrısında bulundu.
  • Teşhis edilen hastalığın nev’i, yeni bir salgına yol açabilir.
  • Benzersiz bir soya sahip olan bu at, şüphesiz çiftlikteki herkesin gözdesiydi.
  • Ortaya çıkardıkları eserlerle yankı uyandıran ressamların her biri, kendi resim çeşidini oluşturmuştur.
  • Dergide yazmaya başladığı andan itibaren çeşit çeşit şiirler kaleme aldı.
  • Ünlü Fransız markasının çıkardığı son koleksiyon, belli bir zümre tarafından beğeniyle karşılandı.
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