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Turistler akın ediyordu! Avrupa'nın sevilen şehri Venedik'e girişler ücretli olacak!

İtalya'nın turistik şehri Venedik’te geçen yıl başlatılan 5 avroluk giriş ücreti uygulaması, bu cuma günü itibarıyla yeniden yürürlüğe giriyor. Yeni uygulama kalabalıkla mücadele ve tarihi yapıları koruma amacı taşıyor.

Turistler akın ediyordu! Avrupa'nın sevilen şehri Venedik'e girişler ücretli olacak!
Jale Uslu

Venedik’te bu yıl uygulanacak giriş ücreti uygulaması cuma gününden itibaren geçerli olacak. Kent, geçen yıl başlattığı ve dünya çapında bir ilk olan bu uygulamayla yoğun dönemlerde günübirlik turist akışını kontrol altına almayı hedefliyor.

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ZAMANINDA ALMAZSANAIZ 10 AVROYA ÇIKIOR

Bu yılki en dikkat çekici yenilik ise son dakikada rezervasyon yapan günübirlik ziyaretçileri ilgilendiriyor. Şehre varıştan üç gün önce çevrim içi olarak satın alınmayan giriş belgeleri için ücret standart 5 avronun iki katına, yani 10 avroya çıkacak.

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Yetkililer, uzun vadede bu uygulamanın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya mirası olarak kabul edilen kentin aşırı turizm baskısıyla mücadele etmesine katkı sağlayacağı görüşünde.

Uygulama, 18 Nisan- 27 Temmuz tarihleri arasında, çoğunluğu hafta sonlarına denk gelen 54 gün boyunca geçerli olacak. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Venedik
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