HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Turistlerle İngilizce sohbet eden imam Taşdemir'in videosu binlerce beğeni almıştı! "Söyleyince şaşırıyorlar"

Turistlerle İngilizce sohbet eden imam Taşdemir'in videosu binlerce beğeni almıştı! "Söyleyince şaşırıyorlar"

08.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan tarihi İsa Bey Camii imamı İbrahim Taşdemir, yabancı turistlerle İngilizce yaptığı sohbet ile sosyal medyada gündeme oturmuş ve o anlar binlerce beğeni almıştı. Şehit özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası olan Taşdemir'in, İngilizce dışında pek çok dilde yazılan küçük notları cebinde taşıdığı öğrenilirken, bu sayede farklı milletlerden turistlere İslam'ı ve kültürünü tanıtıyor...

Turistlerle İngilizce sohbet eden imam Taşdemir'in videosu binlerce beğeni almıştı! "Söyleyince şaşırıyorlar"

İzmir’in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii’nin imamı İbrahim Taşdemir, camiyi ziyaret eden turistlerle İngilizce konuşurken çekilen görüntüsü ile sosyal medyada dikkat çekti. 7 yıldır aynı camide görev yapan İbrahim Taşdemir, akıcı İngilizcesiyle turistlere hem camiyi hem de İslam dini ve kültürünü anlatıyor. Taşdemir, dünyanın pek çok bölgesinden turistin camiyi ziyaret etmesi nedeniyle farklı dillerde yazılı küçük notları da cebinde taşıyor, farklı dillerde de turistlerle diyalog kurabiliyor.

Diyarbakır’da bölücü terör örgütüne yönelik 2017’de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir’in babası olan İbrahim Taşdemir, “Oğlumuzun şehadeti, bizim için Rabbimizin lütfu olan büyük bir şeref” diyor.

AW685224_01

"AMACIM GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAK"

Selçuk ilçesinin yoğun olarak turist alan bir bölge olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Bu turist hareketinden camimiz de nasibini alıyor. Turistlerin rehberleri cami hakkında turistlere bilgi veriyor ama biz de hem kültürümüzü hem de dinimizi onlara tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü ve dinimizi tanıtırken dil çok önemli. Biz Kur’an-ı Kerim tanıtımlarında turistlere İngilizce anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında dünyanın pek çok yerinden turist buraya gelebiliyor. Romanya’dan, İspanya’dan, hatta Madagaskar Adası’ndan, Malta Adası’ndan bile turist geliyor. Ben de cebime küçük notlar koyarak onların dilinde birkaç cümle kuruyorum. Bunu yaptığım zaman onların bize karşı muhabbet duyduğunu fark ettim. Bu yüzden farklı dillerde de ‘Hoş geldiniz’, ‘Lütfen başınızı örtünüz’, ‘Halılara ayakkabı ile basmayınız’ gibi bana lazım olacak kadar konuşabiliyorum. Bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz." dedi.

AW685224_02

"BEDAVA OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE ŞAŞIRIYORLAR"

Turistlere ikramlarda bulunduğunu da söyleyen Taşdemir, şöyle devam etti:

"Turistlere kolonya, şeker ikram ediyoruz. Hayırsever arkadaşlarımın getirdiği soğuk suları turistlere veriyorum. Bana ‘Bedava mı?’ diye soruyorlar. Bedava olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Camide bedava su, kolonya, şeker verilmesi onları mutlu ediyor. Tatillerinde onlara unutmayacaklarını bir anı yaşatmak, o anının içinde de Kur’an olsun, cami olsun, bir din adamı olsun istiyoruz. Bütün dilleri öğrenmeye yaşım müsait değilim ama amacım gönül köprüsü kurma.

AW685224_03

“RABBİMİZİN LÜTFU OLARAK KARŞILADIK”

Ofisinde şehit oğlunun fotoğrafları asılı olan Taşdemir, “Oğlumuzun şehadeti, bizim için Rabbimizin lütfu olan büyük bir şeref. Oğlumuz bu vatan için, milletimiz için, İslam için Haçlı zihniyetiyle, Siyonist zihniyetle mücadele ederken şehit oldu. Hamdolsun, evladımızın şehadetini Rabbimizin lütfu olarak karşıladık. Rabbimize şükürler olsun. Camideki ofisimde onun hatırasını yaşatmaya çalışıyorum. Burada her gün onunla beraberiz. İnşallah Rabbimizden cennette de bizi beraber etmesini niyaz ederiz” diye konuştu. (İHA)

AW685224_04

AW685224_11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten tanışıp sevgili olmak istedi, kulağından oldu!İnternetten tanışıp sevgili olmak istedi, kulağından oldu!
10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucuyla mücadele açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucuyla mücadele açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOGG için satış netleşmeye başladı

TOGG için satış netleşmeye başladı

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Denizde yaptığı hareket onu bu hale getirdi! 51 gündür yoğun bakımda

Denizde yaptığı hareket onu bu hale getirdi! 51 gündür yoğun bakımda

Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya net yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya net yanıt!

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

“Parfüm kullanmıyorum, vajinal kokumu...”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.