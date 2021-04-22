Türk dizilerine konu olacak türden tarihin en büyük eşek şakası: Berners Sokağı Aldatmacası

27 Kasım 1809 tarihinde iki arkadaş arasındaki iddialaşma Londra’nın büyük bir bölümünü durma noktasına getirdi. Bernes sokağında oturan Theodora Hook, arkadaşına kendi sokağını İngiltere’nin en ünlü yeri yapacağını söyledi. Bu konunun üzerinden bahse giren iki arkadaş büyük bir kargaya yol açtı.

Bu iddilaşmanın ertesi günü oldukça sıradan ve sakin başlamıştı. Bernes sokağında 54. numarada oturan Bayan Tottenham’ın kapısı baca temizliği için çalındı. Gelen kişi, ev sahibinin kendisini çağırdığını söyledi. Ancak evin hizmetçisi, kapıda duran kişiye yanıldığını söyleyerek geri gönderdi.

Günün geri kalanında fırıncı, kasap, düğün pastacısı, ayakkabıcı ve daha pek çok esnaf sipariş verildiği gerekçesiyle eve geldi. Evin kapısını çalanların haddi hesabı yoktu. Sokakta sıra oluşmaya başlamıştı. Hatta bir grup cenaze görevlisi yanlarında tabutla içeri alınmayı bekliyordu. Ardından şehrin en seçkin kesimleri 54 numaranın kapısını çalmaya başladı. Cerrahlar, rahipler, eczacılar, belediye başkanı ve hatta İngiltere Merkez Bankası müdürü dahi evin kapısının önünde bekliyordu. Polis, Berners sokağındaki kargaşayı durdurmak için bölgedeki yolları kapatmak zorunda kaldı. Tüm bunlar olurken Theodora Hook evinden olup bitenleri izliyordu. Sonuç olarak arkadaşıyla girdiği bahsi kazandı. Çünkü Berners caddesi 54 numara'da oturan Bayan Tottenham adına binlerce mektup göndererek siparişler verip, hizmet ve ziyaret talebinde bulunmuştu. Bayan Tottenham ise çareyi taşınmakta buldu.



