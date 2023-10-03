Türk gezgin "ütopik ülke" diyerek tanıttı! Ne kasiyer var ne de güvenlik görevlisi... Sosyal medyada gündem yarattı

İsviçre'nin Lozan şehrindeki bir çiftliğe giden Türk gezgin çevrede bulunan bir marketin güvenliksiz ve çalışansız oluşundan söz edince sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Bir Türk ailesiyle alışveriş yaptığı anları göstererek marketin içini gezdiren gezgin, "İsviçre'nin Lozan şehrindeyim ve çiftliğin içerisindeyim. İçerideki ürünleri alıyorsunuz ve kasiyer yok. Yalan söyleme, hırsızlık yok. İnsanlar birbirine güveniyor. Paramızı koyuyoruz ve arta kalan paramızı buradan aldık" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Türk gezgin, "Çıldırmamak elde değil, kimse çalışmıyor. Marulunu alıyorsun, dondurmanı alıyorsun. Sosisler, sucuklar, et, balık, kıyma, sebzeler ve meyveler... Kendiniz tartıyorsunuz, şurada ödüyorsunuz. Resmen ütopik bir ülke kurmuşlar gibi hissediyorsunuz. Bu nasıl bir güven? Hiç mi hırsızlık, yolsuzluk, birbirini kazıklama, yalan söyleme olmaz." diye konuştu.



