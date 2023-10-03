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    4. Türk gezgin "ütopik ülke" diyerek tanıttı! Ne kasiyer var ne de güvenlik görevlisi... Sosyal medyada gündem yarattı

    Türk gezgin "ütopik ülke" diyerek tanıttı! Ne kasiyer var ne de güvenlik görevlisi... Sosyal medyada gündem yarattı

    03.10.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan gezdiği yerleri paylaşarak tanınmaya başlayan bir Türk gezgin İsviçre'de yer alan bir markete giderek kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Markette herhangi bir çalışanın ya da güvenlik görevlisinin bulunmadığını dile getiren gezgin alışveriş yapanların ödemesini yaptığı ve para üstünü aldığı anları gösterdi. Türk gezgin marketi, "Resmen ütopik ülke kurmuşlar" diyerek tanıttı.

    İsviçre'nin Lozan şehrindeki bir çiftliğe giden Türk gezgin çevrede bulunan bir marketin güvenliksiz ve çalışansız oluşundan söz edince sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Bir Türk ailesiyle alışveriş yaptığı anları göstererek marketin içini gezdiren gezgin, "İsviçre'nin Lozan şehrindeyim ve çiftliğin içerisindeyim. İçerideki ürünleri alıyorsunuz ve kasiyer yok. Yalan söyleme, hırsızlık yok. İnsanlar birbirine güveniyor. Paramızı koyuyoruz ve arta kalan paramızı buradan aldık" dedi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Türk gezgin, "Çıldırmamak elde değil, kimse çalışmıyor. Marulunu alıyorsun, dondurmanı alıyorsun. Sosisler, sucuklar, et, balık, kıyma, sebzeler ve meyveler... Kendiniz tartıyorsunuz, şurada ödüyorsunuz. Resmen ütopik bir ülke kurmuşlar gibi hissediyorsunuz. Bu nasıl bir güven? Hiç mi hırsızlık, yolsuzluk, birbirini kazıklama, yalan söyleme olmaz." diye konuştu.

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    sosyal medya Çiftlik İsviçre lozan ütopya

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