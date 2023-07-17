HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türk hava sahasını ihlal edip alçak uçuş yaptı, çanta çanta uyuşturucu attı: Uluslararası çete çökertildi! Piyasa değeri 20 milyon TL

Türk hava sahasını ihlal edip alçak uçuş yaptı, çanta çanta uyuşturucu attı: Uluslararası çete çökertildi! Piyasa değeri 20 milyon TL

17.07.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece saatlerinde bir helikopter Bulgaristan'dan giriş yaparak Türk hava sahasını ihlal etti, Kırklareli semalarında alçak uçuş yaptı. Helikopterden aşağı çok sayıda çanta atıldı; çantaların içinde 101 kilo miktarında, piyasa değeri 20 milyon TL olan uyuşturucu vardı. Helikopter ardından Bulgaristan tarafına çıktı. Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin açıklamasına göre uzun süredir takip edilen uluslararası suç şebekesi çökertildi.

Türk hava sahasını ihlal edip çantalar dolusu uyuşturucu attıktan sonra geri dönen helikopterle ilgili Kırklareli Valisi Birol Ekici açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede operasyon başlattığını bildiren Ekici, "Operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır" dedi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

bulgaristandan-gelen-helikopterden-101-kilo-uyusturucu-atildi_6053_dhaphoto1

KIRKLARELİ SEMALARINDA ALÇAK UÇUŞ

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türk hava sahasına giriş yapan bir helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığını tespit etti. Durum, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ATTI

Harekete geçen ekipler, bölgede çantalar içine konulmuş, piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Kilolarca uyuşturucunun helikopter ile bölgeye atıldığı belirlendi.

bulgaristandan-gelen-helikopterden-101-kilo-uyusturucu-atildi_6053_dhaphoto2

ULUSLARARASI SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Kırklareli Valisi Birol Ekici, uzun süredir takip edilen uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini söyledi. Vali Ekici, "Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekiplerimiz, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

bulgaristandan-gelen-helikopterden-101-kilo-uyusturucu-atildi_6053_dhaphoto3

Öte yandan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

bulgaristandan-gelen-helikopterden-101-kilo-uyusturucu-atildi_6053_dhaphoto4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası! "Suriye'den gelirken bomba yanımızda değildi, İstanbul'da Bilal teslim aldı"SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası! "Suriye'den gelirken bomba yanımızda değildi, İstanbul'da Bilal teslim aldı"
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu helikopter skunk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.