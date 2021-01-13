MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Türk kültürünün önemli mirasları burada toplandı

Türk kültürünün önemli mirasları burada toplandı

13.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türk kültürünün önemli mirasları burada toplandı

Türk kültürel diplomasisinin önemli aktörlerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, dünya toplumlarının Türkiye'yi daha yakından ve doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak maksadıyla özel olarak hazırlanan ve ilki 2020 yılında basılan Türk Kültür Ajandası’nın ikincisi meraklılarıyla buluşuyor. Geleneksel Türk kültürünün önde gelen miraslarının yer aldığı ajandada “Türk Musikisi” ana konusu bölümler halinde her yönü ile ele

Geçtiğimiz yıl Türkçe-İngilizce olan ajandanın yayın diline Arapça, Fransızca ve Rusça da eklenerek dünyanın dört bir yanına dağıtımını ve doğru hedef kitleye ulaşması hedefleniyor.

Ajanda

“Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü” olması maksadıyla ajandanın hemen başında Yunus Emre ve eserlerinin tanıtımına yer veriliyor. Türk boylarının damgaları başta olmak üzere Türk halı, kilim ve mimari eserlerinde görülen geleneksel Türk motifleri sayfa altında anlamları ile birlikte veriliyor. Türkiye’de temsilcilikleri bulunan diğer ülkelerin millî günleri ülke ve bayrakları verilerek hatırlatılıyor. Hafta hafta Türkiye’de öne çıkan festival ve kutlamalar da yine sıralanıyor.
Ajanda 2

Türkiye’nin yurt dışında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim bilgilerini içeren dizinin bulunduğu son kısım ise bu kurumlara kolay ulaşılabilirliği sağlamak için önemli bir katkı sağlıyor.

2020 yılında Türk kırmızısı tema rengi ile tasarlanan ajanda bu yıl Türklerin bin yıllardır her alanda yoğun olarak kullandıkları “gök rengi” tasarımı ile kullanıcılarının masalarında yerini almayı bekliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Apar topar hastaneye kaldırıldı! Dr. Dre yoğun bakımda Apar topar hastaneye kaldırıldı! Dr. Dre yoğun bakımda
26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?26 Ekim Pazartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Ajanslar son dakika olarak geçti! ABD ordusundan çarpıcı genelge

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

Survivor'da ilk eleme! O isim veda etti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Sınırları zorluyor! Küvete girmeden önce...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Örtülerin altında neler oluyor? İzleyiciler şokta

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu!

Diğer Haberler

Sarah Jessica Parker'dan Kim Cattrall açıklaması

Sarah Jessica Parker'dan Kim Cattrall açıklaması

Ünlü müzisyen apar topar hastaneye kaldırıldı! Dr. Dre yoğun bakımda

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Dr. Dre yoğun bakımda

70'li yıllara damga vuran sanatçı Hale Hanzade kansere yenildi

70'li yıllara damga vuran sanatçı Hale Hanzade kansere yenildi

Tom Hanks saçlarını kazıttı

Tom Hanks saçlarını kazıttı

'Azez: Umudun Adı' belgelesi yayında

'Azez: Umudun Adı' belgelesi yayında

Usta oyuncu Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.