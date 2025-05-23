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Türk markalı baharat acilen geri çağırılıyor! Raflardan toplatılıyor...

Almanya ve Fransa'da Türk marketlerinde satışta olan Türk markalı baharat acilen raflardan toplatılıyor. Yüksek Yüksek kurşun içerdiği gerekçesiyle ürün marka tarafından geri çağırıldı.

Türk markalı baharat acilen geri çağırılıyor! Raflardan toplatılıyor...

Almanya ve Fransa'da satışa sunulan Suntat markasına ait bazı toz tarçın ürünleri, yüksek düzeyde kurşun içerdiği gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor. arti33'ün haberine göre geri çağırma işlemi, yalnızca Suntat markasına ait 90 gramlık toz tarçın ürününün belirli bir partisini kapsıyor.

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Şirket, "L353103 parti numarasını taşıyan ve son tüketim tarihi 30 Ağustos 2026 olan ürünler geri çağrılmaktadır. Söz konusu ürünlerin üretim ve dağıtımı ise Almanya merkezli BLG Kardeşler GmbH tarafından yapılmıştır." açıklamasını yaptı.

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Durumun yalnızca ilgili partiyle sınırlı olduğunu ve Suntat markasının diğer hiçbir ürününün bu geri çağırmadan etkilenmediğini belirtti. Firma ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Müşterilere, satın aldıkları markete ürünü iade etmeleri durumunda ücret iadesi yapılacağı duyuruldu. “Böylesi bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm önlemler alındı,” açıklaması yapıldı.

TÜRK MALI HELVA DA TOPLATILMIŞTI

Almanya’da dağıtımı yapılan Türk markalı bir helva ürününde de Salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine, TOK Gıda firması tarafından resmi geri çağırma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tarçın baharat
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