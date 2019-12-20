"Türk Masal Külliyatı 1" projesi bilişim dünyasında

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk kültürünün bir parçası olan masalların bir araya getirilerek derlenmesi kapsamında “Türk Masal Külliyatı-I” projesi, 21 Aralık’ta “www.masal.gov.tr” genel ağ adresiyle bilişim dünyasındaki yerini alıyor.

Türkiye’de sözlü kültür mirasının bir parçası olan Türk masalları üzerine birbirinden bağımsız olarak yapılmış birçok çalışma olmasının yanı sıra, hâlen bu alandaki zenginliği tam anlamıyla ortaya koyacak bir külliyat hazırlanamadı. Alandaki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla hazırlanan "Türk Masal Külliyatı-I" projesi ile daha önce yapılan derlemeler ve yedi bölgede yapılacak yeni saha çalışmalarını bir araya getirecek web tabanlı çevrim içi bir proje ortaya çıktı. Kurum öz kaynakları kullanılarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bilişim uzmanları tarafından hazırlanan yazılımla oluşturulan www.masal.gov.tr isimli site, masal derlemelerinin çevrim içi ortamda sürdürülmesine imkân sağlayacağı gibi, geliştirilen yazılım vasıtasıyla ülke genelinde yapılan masal derlemelerinin kayıt altına alınacağı Türkiye’nin en büyük masal veri tabanı olacak.

Proje ile unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirası olan masalların yeniden kamuoyuna sunulması, tüm vatandaşların kendi masallarına kolayca ulaşabilmesi hedefleniyor.

